Se cerró el libro de pases en el fútbol chileno y hubo un par de movimientos de último minuto, como Bryan Soto a Audax Italiano, Lucas Soto a Everton de Viña del Mar y Joan Cruz, quien fichó por Unión La Calera.

En el Cacique, sin embargo, hubo un puñado de jugadores que no encontraron club para la presente temporada y, para colmo, fueron absolutamente cortados por Fernando Ortiz y no serán tenidos en cuenta este 2026.

Dylan Portilla no encontró club. | Foto: Photosport

Ese es el caso de Bastián Silva, Dylan Portilla y Matías Moya, quienes, si bien entrenan en el Estadio Monumental, lo más posible es que no vean minutos esta temporada y ningún club mostró en interés por contar con ellos dentro de sus filas.

Ahora, a los jugadores no les queda de otra que seguir entrenando en el recinto de Pedreros y rezar para tener una oportunidad cuando empiece la Copa Chile y la Copa de la Liga donde los albos tendrán más actividad.

En lo futbolístico, el Cacique se prepara para enfrentar este sábado a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente, compromiso válido por la Fecha 4 de la Liga de Primera 2026 y donde los albos buscarán los tres puntos para quedar como punteros de la competición.

En síntesis

Joan Cruz fichó por Unión La Calera tras el cierre del libro de pases.

Fernando Ortiz descartó a Silva, Portilla y Matías Moya para la temporada 2026.