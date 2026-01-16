Joaquín Sosa tuvo su debut absoluto con la camiseta de Colo Colo el día de ayer, donde el Cacique igualó sin goles ante Olimpia de Paraguay en el primero de los tres partidos que disputará por la Serie Río de La Plata en Uruguay.

El uruguayo se vio bien a ratos, aunque también tuvo un par de dudas en defensa. En general, aprobó el examen e ilusionó a los hinchas albos, pero en el segundo tiempo dejó a todos preocupados cuando salió con evidentes molestias físicas.

Sosa debutó con los albos. | Foto: Photosport

¿Es para preocuparse? Fue Fernando Ortiz quien salió al paso de las especulaciones y explicó que el charrúa ya venía con unas pequeñas molestias, dando a entender que es normal y no hay nada de qué preocuparse.

“Joaquín traía ya una carga muscular durante la semana. Yo le dije que en el momento que él se sienta apretado, me lo diga y va a ser por un cambio”, explicó el director técnico de Colo Colo sobre el estado de salud del uruguayo.

Ahora, es probable que Joaquín Sosa no diga presente en el amistoso ante Alianza Lima este domingo por precaución, pero no debería tener ningún problema para el cierre de los albos en la Serie Río de La Plata ante Peñarol la próxima semana.

