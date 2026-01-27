El mercado de fichajes en Colo Colo no da tregua y, tras la salida de Lucas Cepeda, la dirigencia alba aceleró las gestiones para seguir reforzando el plantel de cara a la temporada 2026. A la inminente llegada de Lautaro Pastrán se suma ahora un nombre que ilusiona a los hinchas por su vínculo con la casa: Williams Alarcón, volante formado en Macul y actualmente en Boca Juniors.

Según informó DaleAlbo, desde el entorno del ‘Cacique’ ya hubo contactos con el mediocampista para conocer su situación contractual y deportiva en el cuadro ‘Xeneize’. En el Monumental consideran prioritaria la necesidad de fortalecer la zona media tras la partida de Vicente Pizarro, y ven en el canterano albo un perfil ideal para responder a las exigencias del técnico Fernando Ortiz.

Alarcón llegó a Boca en 2025 y desde entonces ha sumado rodaje en competencias de alto nivel. En total, registra 26 partidos disputados entre torneos locales, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, acumulando 1.029 minutos en cancha, con una asistencia y cinco tarjetas amarillas como parte de su estadística.

Colo Colo inició contactos con Boca Juniors para repatriar a Williams Alarcón (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El gran obstáculo para concretar su retorno es su situación contractual. El volante tiene vínculo vigente con el club argentino hasta diciembre de 2028 y un valor de mercado cercano a los cuatro millones de dólares, de acuerdo a Transfermarkt. Por lo mismo, en Colo Colo asumen que una compra definitiva resulta compleja y que la fórmula del préstamo aparece como la alternativa más realista.

El contexto deportivo, sin embargo, podría jugar a favor del Popular. Boca Juniors acaba de anunciar el fichaje de Santiago Ascacibar, refuerzo que llega directamente a competir por un lugar en el mediocampo, lo que podría reducir aún más las oportunidades de Alarcón. De hecho, el chileno no sumó minutos en la primera fecha del torneo argentino ante Deportivo Riestra, situación que alimenta la expectativa en Macul.

Desde lo futbolístico, su eventual llegada también seduce al cuerpo técnico. Aunque su posición natural es la de volante central, Alarcón ha demostrado capacidad para adelantarse en el campo e incluso recostarse hacia las bandas, aportando dinámica y polifuncionalidad. Por eso, en Colo Colo creen que el momento es propicio para intentar repatriar al canterano y reforzar una zona clave del equipo.

