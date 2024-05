Colo Colo está a punto de afrontar una parte crucial del mes de mayo, en donde en 8 días tendrá tres importantes duelos entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores, donde visitará a Cobresal, recibirá a Fluminense y visitará a Audax Italiano en la horrible cancha del Estadio Bicentenario de La Florida.

En el plano local, los albos han quedado un tanto relegados en la tabla de posiciones por las famosas rotaciones de Jorge Almirón, situación que no le gustó para nada a Cristián Montecinos, recordado ex delantero del Cacique en la década de los 90.

En conversación con Bolavip Chile, Montecinos asegura que “Por plantel, debería estar un poco mejor en el campeonato. Podría pelear fácilmente en Copa Libertadores, pero en lo local no se justifica que no jueguen constantemente los mismos jugadores porque en Europa y México juegan cada 3-4 días”, dijo.

Cuestionan el aporte del King. | Foto: Photosport

Consultado por el rendimiento de Arturo Vidal en cancha y si ha estado a la altura de lo que él esperaba, Montecinos es claro: “Yo espero que Vidal mejore, pero es la etapa de la vida. Aquí no se puede hacer nada en contra del paso del tiempo, no se puede luchar contra eso. Si no, yo estaría jugando todavía pero no puedo, el ritmo es distinto”, aclaró.

“Lo presionan y se nota que le cuesta, tiene que mejorar un poco más pero no creo que sea solo eso. Está muy maduro y está en vías de salida, así de simple”, complementó sobre la actualidad del King en Colo Colo.

Lo concreto es que Arturo Vidal levanta opiniones divididas sobre su aporte en los albos, donde ha tenido partidos excepcionales y otros en donde sencillamente le cuesta mucho desequilibrar como cuando lo hacía en Europa.

La dura semana que se le viene a Colo Colo

Arturo Vidal y compañía enfrentan este sábado 4 de mayo a Cobresal en el norte del país, luego reciben a Fluminense el jueves 9 del mismo mes y cerrarán la semana el 12 ante Audax Italiano de visita.