Colo Colo logró tres puntos de oro en lo que era uno de sus encuentros pendientes por el Campeonato Nacional, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 2-1 ante Huachipato y se acercan cada vez más a la cima del torneo a tres fechas del torneo.

Dentro de este partido, una importante polémica se vivió con un posible penal de Alan Saldivia sobre Jimmy Martínez, el que generó debate en las redes y que fue comentado por el reconocido relator de la U, José Pepe Ormazábal, quien conversó con Bolavip Chile y se refirió a esta acción.

“Era penal, absolutamente, vergonzoso penal, un vergonzoso penal, no sé porque motivo no se revisó el tema, muchas dudas, aunque no vamos a decir que por ese penal no gane el titulo, si la U perdió el título en Iquique”, partió señalando Ormazábal.

Siguiendo en aquello, el ‘Pepe’ apunta a que con este tipo de cobros no realizados, le da a pensar que el título ya está prácticamente en bandeja para Colo Colo, ya que la gente duda demasía ante los distintos criterios que hay para cobrar.

El arbitraje de Jona generó muchas dudas | Foto: Photosport

“Hay jugadas muy importantes que se dejan pasar. Yo pienso que lo tienen preparado ya el escenario (risas), no queda de otra, desgraciadamente, jugadas como estas hace que la gente dude”, apuntó.

Finalmente, Ormazábal le cayó con todo al arbitraje nacional y los que manejan el VAR, ya que siente que a pesar de tener la mejor tecnología posible, siempre se hará todo para terminar ayudando o perjudicando a ciertos equipos.

“Se duda sobre la transparencia, absolutamente, es impresentable, que tengas toda la tecnología a tu alcance, toda, se supone que (el VAR) llegó a hacer justicia, pero hace justicia para algunos nomás, para algunos se pasa el tema por arriba, como pasó hoy”, cerró.