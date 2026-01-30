Colo Colo continúa ajustando su planificación en el mercado de pases y, poco a poco, comienzan a descartarse nombres que durante semanas ilusionaron a los hinchas albos. La dirigencia de Blanco y Negro ya asume que hay futbolistas que, por distintos motivos, están prácticamente fuera del radar para reforzar el mediocampo del Cacique.

Uno de ellos es Víctor Dávila, actualmente en el América de México. El alto costo de la operación y la firme postura del club azteca para no desprenderse del jugador terminaron por enfriar cualquier opción de verlo en Macul durante esta temporada, pese a que su nombre sonó con fuerza en las últimas semanas.

Situación similar vive Diego Valdés, hoy en Vélez Sarsfield. El volante ofensivo chileno también fue analizado en el Monumental, pero su elevado precio y las condiciones contractuales impuestas por el elenco argentino hicieron que Colo Colo se fuera alejando definitivamente de esa alternativa.

Entorno de Williams Alarcón descarta acercamientos de Colo Colo (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

A estos descartes se suma Williams Alarcón, actual jugador de Boca Juniors. Desde el entorno del mediocampista formado en el Cacique ya desmintieron contactos formales, dejando en claro que, por ahora, no existe ninguna oferta concreta para un eventual retorno al fútbol chileno.

Tres nuevos nombres comienzan a sonar en Colo Colo

Mientras algunos nombres se caen, en Macul comienzan a tomar fuerza nuevas opciones para cubrir el vacío que dejó la salida de Esteban Pavez. Según información del periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, la dirigencia alba ya maneja una lista corta de posibles refuerzos para esa zona clave del campo.

De acuerdo a lo revelado, los apuntados son Álvaro Madrid, actual volante de Everton; Ignacio Saavedra, quien milita en el PFC Sochi de Rusia y ex UC; y Pablo Ruiz, mediocampista del Real Salt Lake de la MLS. Todos cumplen con un requisito clave para Blanco y Negro: cuentan con nacionalidad chilena.

Cabe destacar que de esta nómina solo uno será finalmente el elegido. Tras tomar esa decisión y cerrar la llegada del nuevo mediocampista, la dirigencia de Colo Colo daría por finalizado el armado del plantel para la temporada, apostando a competir con lo que ya tiene en el plantel.

