Ricardo Dabrowski sabe al revés y al derecho cómo se maneja la interna en Colo Colo. El Polaco es campeón de América y, además, DT del Cacique. Sin embargo, el exjugador explota contra Alfredo Stöhwing, quien expuso a Brayan Cortés sobre el castigo recibido por una supuesta indisciplina.

“Aparentemente, ocurrió algo que al técnico no le gustó. Yo creo que la disciplina es fundamental en un equipo humano y en una organización como Colo Colo”, dijo Stöhwing en La Tercera. Ante ello, Dabrowski estalla por la forma en que se manejó el timonel albo.

“Eso hace mal en el fútbol. Opinó el presidente de un tema técnico. No puede exponer así los líos en público. ¿Qué pasaría si los jugadores opinan como se administra Blanco y Negro? Eso no caería bien y no corresponde. Nunca hay que emitir opiniones públicamente“, expresó Dabrowski.

Brayan Cortés fue expuesto por Blanco y Negro y eso no cayó bien en el entorno del jugador (Photosport)

Dabrowski se escucha al otro lado del teléfono molesto, enojado y sentido por la forma en qué Stöhwing afrontó la situación entre Cortés y Gustavo Quinteros. Sin duda, el ex delantero siente que se generó algo que sólo trae problemas a horas de recibir al América Mineiro por la Copa Sudamericana.

“El destino lamentablemente lleva a generar una polémica que Colo Colo no la necesita. Vamos a suponer que el presidente opinó con la mejor intención, pero después pasa lo que nadie quiere. ¿Quién va a creer que no fue adrede la opinión? Y fue tirar más leña al fuego“, añadió.

Finalmente, Dabrowski es claro: “Cuando se opina públicamente y queda expuesta una situación que tiene que ser para dentro. El presidente puede opinar todo lo que quiera, pero no en público“, remató.