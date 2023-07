"Más por ahora no podemos hacer": Presidente de Colo Colo confirma un segundo refuerzo

En la previa del duelo entre Colo Colo y Unión La Calera por la Copa Chile, el timonel de Blanco Y Negro, Alfredo Stöhwing, entregó noticias respecto a un segundo refuerzo confirmado para el equipo que dirige Gustavo Quinteros.

Se trata de Pablo Parra, volante de 28 años que llega proveniente desde el Puebla de México y que tuvo un paso por Universidad de Chile en 2019, donde compartió camarín con dos jugadores que están en el Cacique actualmente: Leandro Benegas y Fernando de Paul.

El dirigente cuenta que “llegó Óscar Opazo, que ya está integrado al plantel y estamos en las últimas conversaciones con Pablo Parra, que ya tiene el visto bueno de la gerencia deportiva”.

Pablo Parra es confirmado como refuerzo de Colo Colo

De igual forma Stöhwing dio las razones por las que se jugaron por el volante alguna vez seleccionado chileno.

“Más por ahora no podemos hacer, ya que no hay cupo de extranjero y no encontramos un jugador chileno que desequilibre. Apuntando a los centrodelanteros, tenemos dos que llegaron este año más Damián Pizarro, que es juvenil”, cerró.