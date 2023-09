Ricardo Dabrowski pide no sacar de foco a Damián Pizarro y le deja una misión a Colo Colo: "Tiene que ganar todos los partidos que le quedan"

Damián Pizarro tuvo una gran actuación en la goleada de Colo Colo por 6-0 ante Cobresal en el estadio Monumental por el Campeonato Nacional 2023. El delantero de 18 años se mostró muy efectivo a la hora de la definición, marcando dos tantos y, como es de costumbre, aportó en la faceta del juego en ofensiva.

La opción de la Selección Chilena aparece nuevamente en la opinión pública, considerando que el centrodelantero estuvo en la nómina pasada que integraba jugadores adultos y sub 23. Sin embargo, en esa ocasión quedó fuera por una lesión en su mano derecha tras lanzar un golpe de puño en una pichanga.

El histórico de Colo Colo, Ricardo Mariano Dabrowski, pide no sacar de concentración al centrodelantero. “Lo importante acá es que no saquen de foco al chico en el sentido de que, con todo lo que implica, siempre es positivo una citación, pero él se tiene que enfocar en lo bueno de ahora y tratar de seguir creciendo para ir afianzándose”, dice el campeón de la Copa Libertadores 1991 en diálogo con Bolavip Chile.

En ese aspecto, señala que son demasiadas situaciones. “Es joven, tiene todas las condiciones. Creo que hay ansiedad, los hinchas, el periodismo, generan que esté en la Selección, que esto. Hay que entender que es un chico jóven, que tiene que consolidarse, demasiadas cosas a la vez, cuesta”.

Dabrowski se refirió a que el futbolista salió adelante tras su acto de indisciplina, participando en pichangas. “Acaba de salir de un error que cometió por su juventud, medio increíble que hoy en día eso siga sucediendo, por lo menos lo sacó adelante”.

Damián Pizarro tuvo una gran actuación en Colo Colo (Foto: Photosport)

El Polaco se refiere al ruido mediático que se genera. “Es complicado, no es fácil estar en un club como Colo Colo. Jugar, ser titular y que mucha gente esté pendiente si hace goles, si lo citan a la Selección o no lo citan. Es muy difícil abstraerse de eso, él tiene que seguir enfocado, después si lo citan o no, es otra cosa”.

Las chances de Colo Colo

Colo Colo hoy está en el tercer lugar con 39 puntos, a cuatro del segundo, Huachipato y a siete del puntero, Cobresal. Ricardo Mariano Dabrowski analiza las chances de los Albos que aún tienen un partido pendiente ante Magallanes.

“Colo Colo lo que tiene que hacer es ganar todos los partidos que le quedan, después las matemáticas dirán si pudo o no pudo lograr el objetivo. Hay que entender que Cobresal es un muy buen equipo, Huachipato también ha tenido muy buen rendimiento”, expresó.

“Lo de Colo Colo pasa porque gane todos los puntos que quedan. Si los demás dejan puntos en el camino, Colo Colo ahí podrá ver matemáticamente qué factibilidad hay de poder lograr el título nuevamente. La obligación de Colo Colo es esa, ganar todos los puntos, después habrá que ver que es lo que pasa”, cerró.

¿Cuándo son los próximos partidos de Colo Colo?

Colo Colo se concentra en su desafío ante Cobreloa de este miércoles a las 18:00 en el estadio Zorros del Desierto de Calama por la semifinal ida de la Copa Chile. El Cacique además tendrá que enfrentar a la Universidad Católica el domingo a las 15:00 en el estadio Monumental por la fecha 25 del Campeonato Nacional.