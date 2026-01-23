En Colo Colo tienen un último partido amistoso antes de su estreno en la Liga de Primera 2026, pues mañana (sábado) el cuadro popular se medirá contra un equipo del fútbol chileno.

Los albos vienen llegando desde Uruguay, donde fueron parte de la Serie Río de La Plata, en que enfrentaron a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol. Además, por fuera jugaron contra Universidad de Concepción y Montevideo City Torque sin público.

Colo Colo viene de empatar 1-1 con Peñarol e imponerse en penales por 4-3. (Foto: Gaston Britos/Focouy/Photosport)

Un último amistoso para Colo Colo

En su regreso a Santiago, el entrenador Fernando Ortiz quería cerrar la pretemporada con un último compromiso, invitando a una escuadra del medio local.

Se trata de Deportes Recoleta de la Primera B, equipo invitado a enfrentar a los albos este sábado 24 de enero por la mañana a puertas cerradas en el Estadio Monumental.

Tras este choque, Colo Colo se alistará para su debut en el torneo nacional, donde tendrá que visitar a Deportes Limache el sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Mientras que Recoleta también tendrá acción el siguiente fin de semana pero por Copa Chile, estrenándose el 1 de febrero a las 18:00 horas contra Unión Española por el Grupo E, en el que también está el Cacique.

