Luego del amistoso ante Coquimbo Unido, Universidad de Chile jugará ante Rosario Central su segundo encuentro amistoso del 2023, donde Mauricio Pellegrino tendrá la oportunidad de seguir probando variantes y viendo a los jugadores que serán alternativas en esta temporada del Romántico Viajero.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Rosario Central?

El partido se disputará a las 20:00 horas el sábado 7 de enero, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

¿Quién transmitirá el amistoso de la U?

El encuentro de los Azules será televisado por TNT Sports en sus señales y en Estadio TNT por streaming.

¿Cómo comprar entradas para el amistoso?

Los tickets del duelo entre Universidad de Chile y Rosario Central son vendidos a través de Ticketplus. Estos son los valores:

Galería Norte (Universidad de Chile) : $11.000

: $11.000 Galería Norte (Rosario Central) : $11.000

: $11.000 Galería Sur (Universidad de Chile) : $11.000

: $11.000 Tribuna Andes (Mixto) : $22.000

: $22.000 Pacifico Marquesina (Mixto): $33.000

Los que se juegan una oportunidad

Universidad de Chile ya tiene el plantel casi definido. Solo falta que arribe un arquero, el cual podría ser Cristopher Toselli, y algún otro que decida el entrenador. Por ahora, Mauricio Pellegrino piensa en los jugadores que todavía no tienen su continuidad asegurada y que deben ganarse un espacio en los amistosos, donde el rendimiento contra Coquimbo Unido y Rosario Central será clave.

Simón Contreras estuvo a préstamo en el 2022 en Universidad de Concepción y regresó a la U en esta pretemporada. El jugador ha visto minutos en los encuentros amistosos a puertas cerradas contra Real San Joaquín y Audax Italiano, por lo que podría tener una oportunidad en el 2023 como puntero derecho.

Jeisson Vargas e Ignacio Tapia fueron muy cuestionados en la pasada temporada, pero han trabajado a la par con el resto de sus compañeros. Por ahora seguirían en el plantel. No corrieron la misma fortuna Felipe Seymour, Ronnie Fernández y Marcelo Cañete, quienes no viajaron a la Región de Coquimbo y no serán considerados.