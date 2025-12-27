Universidad de Chile ya dejó atrás una temporada 2025 de dulce y agraz, donde ganó la Supercopa y llegó a semifinales de Copa CONMEBOL Sudamericana, pero estuvo muy al debe en la Liga de Primera y en la Copa Chile.

A falta de oficializar al entrenador que se hará cargo del primer equipo en reemplazo de Gustavo Álvarez, los azules trabajan en la pretemporada y es ahí donde habría importantes noticias para el mes de enero.

La U podría enfrentar a Racing. | Foto: Photosport

Según reportó el periodista Marco Escobar de D Sports, Universidad de Chile enfrentará a Racing Club de Avellaneda en el Estadio Ester Roa de Concepción, con fecha y hora todavía por confirmar por parte del club y las autoridades.

En caso de concretarse el compromiso, sería el segundo año consecutivo en que el cuadro argentino viene a Chile para disputar un compromiso de pretemporada: este 2025 fue hasta el Estadio Monumental para humillar a Colo Colo con un contundente 3-0.

Ahora, habrá que estar atento a las Redes Sociales de Universidad de Chile para ver si se concreta el amistoso de lujo para la U que bien le podría servir para saber en qué pie está de cara al inicio de la temporada 2026 a fines de enero.

