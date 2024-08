Colo Colo sacó toda su chapa de equipo grande en el día de ayer y consiguió un épico triunfo por 2-1 sobre Junior de Barranquilla, el cual lo instala en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y ahora espera rival.

El que celebró la clasificación a la ronda de los 8 mejores fue Esteban Pavez, quien conversó en zona mixta con ESPN y dejó entrever la felicidad que le provoca instalar al equipo de sus amores en lo más alto del continente.

Colo Colo hizo un partidazo ante Junior. | Foto: Photosport

“Estoy muy contento, en lo personal estoy feliz. Me ha tocado muchas veces quedar eliminado en fase de grupos y para mí es una alegría inmensa, me he sacado la cresta para estar acá y ser capitán de Colo Colo”, dijo.

En esa línea, el capitán de los albos complementa diciendo que “Nos propusimos pelear la Copa Libertadores y sonaba difícil, pero ahora estamos en los cuartos de final y estoy ilusionado en lo que venga”, sumó.

Consultado sobre si prefería a River Plate o a Talleres, Pavez sorprende con una hilarante respuesta: “La verdad es que hoy día no me importa mucho eso, quiero tomarme una copa de vino, una cerveza. Ya mañana se pensará en lo que se viene, hoy tenemos que disfrutar”, remató.

Hoy se define al rival de Colo Colo

Esta noche, River Plate de los ex Colo Colo Paulo Diaz y Pablo Solari reciben a Talleres de Córdoba para definir quién avanza en la Copa Libertadores de América. Cabe recordar que la ida fue para el conjunto millonario por la mínima con un gol de Paulo Díaz.