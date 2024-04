Colo Colo perdió ante Fluminense por la segunda fecha del Grupo A en Copa Libertadores, esto en la visita del Cacique a Brasil. Específicamente en el Estadio Maracaná, donde el vigente campeón del máximo torneo continental se impuso por 2-1.

De todas formas el cuadro popualr dejó una buena sensación en Río de Janeiro, aunque el entrenador Jorge Almirón expresó su malestar por una jugada en específico que definió el resultado, el gol anulado a Cristián Zavala a los 77 minutos.

“Molesto, enojado por el resultado, vinimos a buscar otra cosa. El equipo creo que lo de mostró, demostró una jerarquía para venir a afrontar este partido. Tomamos riesgos que con estos equipos son muy peligrosos, pero estuvimos a la altura. Me siento reconfortado, orgulloso de la manera que enfrentamos al equipo y cómo lo tomaron los jugadores”, comenzó diciendo el técnico argentino.

“En el segundo tiempo, cuando mejor estábamos, nos meten el segundo gol. Estábamos bien parados. Cano que es un gran delantero, la única que tuvo en el segundo tiempo, nos hace el gol”, añadió.

Jorge Almirón hizo sus descargos tras la derrota de Colo Colo ante Fluminense. (Foto: Pier Giorgio/Photosport)

Jorge Almirón sembró la duda tras la derrota de Colo Colo

Eso sí, Almirón no dejó pasar la oportunidad para sospechar de la decisión del VAR y el árbitro Jesús Valenzuela, quien terminó por anular la conquista de Zavala que significaba el empate 2-2, esto por una mano de Guillermo Paiva dentro del área.

“Tuvimos el empate en una jugada dudosa, que obviamente uno tiene que entender que es el campeón, es su cancha, la jugada la vi ahí en el VAR y me pareció dudosa. Pienso que hay que pagar a veces. Después felicitar a mis jugadores, es el camino, jugar en esta cancha no es fácil. Me siento bien representado en la cancha por todos. Tuvimos el empate hasta en la última jugada”, expuso el estratega.

“Merecíamos el empate, hicimos un gol a mí manera de ver válido, y en la última jugada también tuvimos para empatarlo, con un hombre menos. Es importante siempre el resultado, pero de esta manera creo que es el camino y vamos a seguir mejoirndo cosas, porque el equipo todavía tiene margen para mejorar”, concluyó el ex Boca Juniors.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El siguiente partido del cuadro popular será el lunes 15 de abril, cuando reciba a Cobreloa desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la octava fecha del Campeonato Nacional.