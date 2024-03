Rodrigo Sepúlveda quedó encantado con el nivel de Guillermo Paiva en la igualdad 1-1 de Colo Colo ante Sportivo Trinidense. El periodista no dudó en pedir la titularidad para el futbolista paraguayo.

“Paiva debe ser titular y se las dejo ahí ¿Qué les dije en el partido anterior de Paiva? Con lo poquito que entró les dije ‘mmm, acá hay algo’. Acá hay un jugador que tiene hambre, que se mueve, que pide la pelota, que entra y remata”, expresó Sepu en su canal de Youtube.

“Aquí encuentro algo. Hoy lo que vi de Paiva a mí me permite decir hoy que Paiva merece ser titular. Yo creo que Paiva merece ser titular en este Colo Colo”, añadió el profesional de las comunicaciones.

El comunicador ve un jugador diferente en el delantero paraguayo: “Me gustó mucho, porque es distinto. A mí me gustan todos los jugadores que sean diferentes, me gustan todos los jugadores que no tengan cualidades similares a otro”.

Rodrigo Sepúlveda quiere titularidad para Guillermo Paiva en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Rodrigo Sepúlveda llena de elogios a Guillermo Paiva

Sepu mencionó todas las virtudes que ve en el refuerzo Albo: “¿Paiva qué me da a mí en este Colo Colo? Algo que no me da nadie, que es un delantero diferente, que tiene movilidad, que tiene empuje, que es luchador. Me gusta eso, que sea luchador, que sea un jugador de empuje, que meta, que tenga sangre”.

“Remates tuvo, participó en la asistencia al gol de Zavala. ¿Vieron lo que hizo? Cómo se metió, como luchó, como pinchó la pelota para sacarse al lateral”, agregó.

Además, mencionó que sacaría a Carlos Palacios para darle ingreso al jugador que llegó a préstamo desde Olimpia: “Paiva debe ser titular en Colo Colo. Ustedes me preguntan hoy ¿Por Palacios? Sí, hoy”.