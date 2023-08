Jordhy Thompson ha estado en el centro de atención de Colo Colo esta semana, toda vez que el Xolos de Tijuana estaría más que interesado en contar con los servicios del formado en la cantera del Cacique.

Pese al interés de los mexicanos por el jugador, van a tener que subir la puntería ya que Blanco y Negro habría rechazado las dos propuestas por el jugador, por lo que de momento se mantendrá en el Estadio Monumental.

La discusión ahora será en torno a si debe o no jugar el Superclásico, donde incluso el capitán de los albos, Esteban Pavez, dijo que prefiere que no juegue porque tiene la mente en otro lado y no está 100% concentrado.

Es una incógnita si Jordhy jugará ante U de Chile o no. | Foto: Photosport

A quien no le pareció para nada esta idea fue a Rodrigo Vera, destacado periodista nacional de D Sports quien en De Fútbol Se Habla Así le pone presión extra al jugador de Colo Colo y lo manda a vestirse de corto.

Consultado sobre si debe o no debe jugar, la respuesta de Rodrigo Vera es enfática y contundente: “Sí, es un futbolista profesional, tiene que empezar a demostrar que es profesional”, remató el comunicador.

¿Cuántos goles ha hecho Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson ha anotado 6 goles en esta temporada y se ha alzado como uno de los goleadores del equipo detrás de Carlos Palacios.