Dante Poli barre con las aspiraciones de U de Chile en el Superclásico: "No existe ningún elemento para que la U salga airoso"

Universidad de Chile tendrá la dura tarea este sábado de recibir nada más ni nada menos que a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico chileno que seguramente sacará chispas en el Estadio Santa Laura.

La U no llega en su mejor momento y así lo graficó Dante Poli, quien en F90 de ESPN Chile lapidó cualquier chance azul: “La U llega con alta fragilidad, en líneas generales y tratando de ser objetivo, no existe ningún elemento para que la U salga airoso”.

La U enfrentará a Colo Colo, sin Darío Osorio. | Foto: Photosport

“Efectivamente hay accidentes, situaciones que pueden ocurrir que hagan del partido algo extraño o anormal de lo que uno pensaba en lo teórico, pero esta U para enfrentar a Colo Colo no tiene fútbol, no tiene estrategia, no tiene espíritu ni la fuerza emocional o mental”, complementó.

Para Poli, el Cacique no debería tener mayores problemas para quedarse con el compromiso: “Llega en una gran desventaja y si se da un partido consecuente con lo que he descrito, Colo Colo no debería tener inconvenientes para derrotarlo”.

¿Cuándo fue el último triunfo de U de Chile en un Superclásico?

Mayo de 2013 fue la última vez que Universidad de Chile se impuso a Colo Colo en un Superclásico. Aquella vez, Charles Aránguiz anotó en la agonía el gol del triunfo en un repleto Estadio Nacional.