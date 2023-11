Romai Ugarte aterriza forzozamente las ilusiones de Colo Colo y una nueva estrella: "De atrás pica el indio, pero no va a alcanzar la bencina"

Colo Colo logró un importante triunfo ante Unión La Calera en el día de ayer, donde los tres puntos le sirven para quedar al asecho de Huachipato y Cobresal, los actuales sublíder y líder del Campeonato Nacional 2023.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros aprovechó el tropiezo de los nortinos ante Audax Italiano y la igualdad de los acereros frente a Magallanes para recortar una buena cantidad de puntos; quedó a dos de Huachipato y cuatro de Cobresal.

Pese a que el entusiasmo y la fe se toman el Estadio Monumental, Romai Ugarte es más cauto y aterriza de una las pretensiones albas de alcanzar una nueva estrella dentro de una temporada sumamente irregular.

Romai cree que al Cacique no le va a alcanzar. | Foto: Photosport

“De atrás pica el indio, pero no le va a alcanzar la bencina. Puede pasar a un cuerpo, pero no a los dos. No depende de Colo Colo e incluso lo dijo Quinteros en su momento que se iban a dedicar a ganar sus partidos y ver qué pasaba”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Irónicamente, Romai cree que no hay ni estadística que pueda ilusionar al Cacique e invita a un reconocido estadista al ruedo: “Que aparezcan los estadísticos, Mr Chip y sus estadísticas de los últimos años”.

En el cierre, el periodista valoró lo hecho por dos canteranos albos para cambiarle la cara al equipo: “Los Pizarro le han dado estos puntos a Colo Colo, bien por ese lado. Damián está haciendo los goles que antes no hacía, es lo que tiene que hacer un 9 y lo que también necesita la selección”, remató.

Amistosos para Colo Colo

El Cacique jugará este miércoles un amistoso ante River Plate en Concepción y después tendrá otro encuentro del mismo carácter ante Everton de Viña del Mar este fin de semana.

El fixture de Colo Colo

La próxima semana, el Cacique enfrentará el primero de sus últimos 4 partidos de la temporada; Audax Italiano en La Florida, Unión Española en el Estadio Monumental y Curicó Unido en La Granja por el torneo, mientras que la final de la Copa Chile ante Magallanes será el 13 de diciembre.