Romai Ugarte hace pebre a Jorge Almirón por las rotaciones en Colo Colo: “Fue así en Boca Juniors y no ganó la Libertadores que es un fracaso"

Jorge Almirón sigue con las rotaciones en Colo Colo. El DT optó por un equipo mixto ante Huachipato y le resultó, ya que se quedó con el triunfo por 2-0 en el estadio Monumental. Romai Ugarte criticó al estratega por la dosificación.

“Almirón fue así en Boca Juniors y no ganó la Copa Libertadores que es un fracaso para el fútbol argentino y tampoco clasificó a Boca a la Copa Libertadores siguiente”, expresó el periodista en conversación con BOLAVIP.

El profesional de las comunicaciones pone en duda que los Albos jueguen el Superclásico con titulares: “Parece que no aprendió la experiencia, aquí está jugando de esa forma, con la gran cantidad de partidos que tiene, pero el Superclásico es diferente ¿Con qué va a jugar? ¿Con este equipo B? ¿Con el C que puso contra O’Higgins? Porque con el A no va a jugar”.

También no tuvo un buen pronóstico para el elenco Acerero en su desafío continental. “Huachipato es una sombra de lo que fue el torneo pasado, va a dar vergüenza en la Copa Liberadores”.

Jorge Almirón ha optado por las rotaciones debido a la participación de Colo Colo en la Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo ante Sportivo Trinidense y la Universidad de Chile?

Los Albos visitarán a Sportivo Trinidense este miércoles a las 21:30 en Asunción. Después recibirán a la Universidad de Chile el domingo a las 18:00 en el Monumental.

Por su parte, la vuelta ante el elenco paraguayo la jugarán el miércoles 13 a las 21:30 en Santiago.