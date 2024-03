Este domingo Colo Colo venció por 2-0 a Huachipato por la tercera fecha del Campeonato Nacional, con goles de Carlos Palacios y Matías Moya. Tras el partido en el Estadio Monumental, uno de los más contentos era el entrenador Jorge Almirón, quien en conferencia de prensa expresó sus sensaciones.

“Contento por el resultado, necesitamos sumar, ganar, que todos sumen minutos, que compitan por un lugar en el equipo. Siempre estuvimos a la altura del partido. Se definió bien el partido, los chicos entraron bien y lo importante es verlos a todos, sumar, hay que ganar siempre. Pensando en el partido que sigue”, comenzó diciendo el técnico argentino.

Arturo Vidal tiene garantizada su presencia en el Superclásico

Luego, fue consultado por la condición física de Arturo Vidal, quien no fue citado para este duelo contra los Acereros luego de haberse resentido muscularmente el pasado jueves ante Godoy Cruz. En esa línea, el DT afirmó que el King podría estar en condiciones para el partido del miércoles frente Sportivo Trinidense por Copa Libertadores, o sino para el siguiente, que es el Superclásico versus Universidad de Chile el domingo 10 de marzo en Macul.

“Arturo va a llegar bien, simplemente estamos dosificando, queremos cuidarlo y el partido pasado contra Godoy Cruz cualquier jugador no hubiese llegado y él llegó hasta donde pudo. La idea es no seguir sumando minutos así y hacerlo un poco más prolongado. Esperemos que pueda llegara este partido de visitante“, explicó Almirón.

“Lo de Arturo la idea es que llegue, pero si no puede llegar y no está al cien, para no seguir prolongando la lesión y que no se agrave, el domingo seguro va a estar, el Superclásico no se lo va a perder por nada. Estoy seguro que si no es el miércoles, el domingo será súper importante”, completó.

Jorge Almirón junto a Carlos Palacios, que fue la figura de Colo Colo ante Huachipato. (Foto: Guillermo Salazar)

Jorge Almirón pide a dos refuerzos más en Colo Colo

Respecto a la conformación del plantel, considerado que esta será la última semana para fichar antes que cierre el libro de pases, Almirón indicó: “Realmente no hablé nada ahora, terminó el partido y tengo que pensar en el partido del miércoles, dosificar mañana y ver cómo llegan todos. Pero es un tema para tocar, si está la posibilidad lo vamos a seguir tocando“.

Acto seguido, señaló que podrían sumarse dos incorporaciones en vez de solo una en los próximos días.

“Con la conformación del plantel, estoy bien, estoy conforme. Pero si se puede traer a alguien más, para jerarquizar el plantel, siempre es bienvenido. Todavía tenemos esa posibilidad hasta la fecha 4. Veremos si está la posibilidad, si existe, y si el jugador que viene a aportar, uno o dos jugadores, si vienen realmente a mejorar el plantel serían bienvenidos“, concluyó el trasandino.