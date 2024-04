Colo Colo afronta un exigente primer semestre. El Cacique a nivel internacional está compitiendo desde la fase 2 de la Copa Libertadores y mantiene un invicto de cinco partidos con tres triunfos y dos empates.

Sin embargo, en la competencia local los Albos registran 10 puntos de 21 posibles en las primeras siete jornadas. El DT del Popular, Jorge Almirón, ha optado por dosificar y hacer rotaciones en el equipo en los partidos del torneo local, aquello para llegar mejor a la Copa.

Los suplentes del Cacique no han logrado un buen rendimiento y cayeron por 3-0 ante Ñublense en Chillán. Romai Ugarte criticó al estratega por su decisión de hacer rotaciones: “Almirón parece que no sabe o no sabe que está en un equipo grande, lo mismo le pasó en Boca. Privilegió la Copa Libertadores, como que se privilegia para él internacionalmente y no el Torneo”.

El periodista recordó que el entrenador no logró dejar al equipo Xeneize en la actual edición de la máxima competición continental: “La diferencia es que Boca no llegó a ningún lado, no clasificó ni a la Libertadores”.

Para el profesional de las comunicaciones el Cacique no debe privilegiar ninguna competencia sobre la otra: “No puede no privilegiar el Campeonato, tiene que estar en las dos, tiene un equipo, los jugadores tienes que jugar lunes y miércoles ¿O tiene un plan preparador físico? ¿Por qué no aguantan los jugadores? Conformó un plantel”.

Jorge Almirón recibe críticas por las rotaciones en el Campeonato Nacional 2024 (Foto: Photosport)

El comunicador fue crítico con la dosificación de Almirón: “Tirarlos ahí a la parrilla, juveniles, un mezclado… parece un mezclado de barrio, ‘juguemos, vente pa’ acá, juguemos todos’ y hacen un charquicán de partido”.

Para finalizar, el periodista expresó que desde la directiva le deben hacer saber la situación el DT: “Me parece que Almirón está mal y creo que la gerencia deportiva, el directorio de Colo Colo le tiene que decir, ‘compadre si nosotros no clasificamos a la próxima Copa Libertadores, no podemos conformar un plantel’. Tiene que ir, tiene que buscar, no puede dejar el torneo, imposible”.