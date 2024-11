Es época de mercado en el fútbol nacional y Universidad de Chile no se queda atrás y es por eso, que la dirigencia azul trabaja respecto a las nuevas incorporaciones para el año 2025.

Temporada, que tendrá a los azules compitiendo una vez más, en la Copa Libertadores en su fase de grupo, certamen al que vuelven tras cuatro ediciones y luego de siete años, estarán en la fase de grupos.

Y es así como el equipo que dirige Gustavo Álvarez, busca al centrodelantero con ahínco, donde el último nombre que asoma es el de Octavio Rivero, ex atacante de Colo Colo y que actualmente, milita en el Barcelona de Guayaquil.

Pero, según el comentarista Héctor Tito Awad, los universitarios también requieren de otro central y fue en el programa de este viernes, donde el comunicador quemó literalmente todo.

“Me traigo a un central más. Me van a matar, me van a matar”, comenzó diciendo el periodista en la emisión de este viernes del programa La Magia Azul, para luego decir a quién quiere ver vestido de azul.

“Si la contra deja libre a Emiliano Amor, me traigo a Amor. No sigue en Colo Colo“, confesó tajantemente el reconocido contertulio azul en el programa Show de Goles, recordando que el jugador no fue renovado en Macul.

Tito Awad quiere a Emiliano Amor para la U (Photosport)

Awad compara el caso de Matías Zaldivia

Fue el instante, donde el comentarista trajo a la memoria el momento en que Matías Zaldivia era anunciado como refuerzo de los azules y habían mucha incertidumbre al respecto.

Sin embargo, dijo que para él esas cosas no son tan importantes y que El Jefe lo demostró. “Cuando dijeron que venía Zaldivia a la U, yo fui el primero que dijo ‘traer altiro’ y ¿Quién es Zaldivia? Un tipo que parece salido de las divisiones menores”, cerró Awad.