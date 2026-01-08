Colo Colo se encuentra en plena pretemporada bajo las órdenes de Fernando Ortiz en Pirque, donde el Cacique buscará llegar aceitado al debut en la Liga de Primera pactado para el último fin de semana del mes de enero.

De momento, el entrenador del Cacique solo cuenta con Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como refuerzos, mientras que por otro lado no podrá contar con Vicente Pizarro y Alan Saldivia quienes dejarán la institución.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, en la dirigencia de Blanco y Negro trabajan para concretar más jugadores y robustecer un plantel que está absolutamente obligado a ganar los tres torneos que disputará este 2026.

Damián Pizarro está casi listo en Colo Colo. | Foto: Photosport

Según adelantó El Mercurio, todo indica a que Damián Pizarro será el tercer refuerzo confirmado del Cacique para el 2026: “Se avanzó bastante en su llegada”, dice el matutino en la edición de hoy jueves 8 de enero.

Cabe recordar que Damián Pizarro dejó Colo Colo a mediados de 2024 para partir al Udinese, donde prácticamente no jugó. Ahí, saltó al Le Havre de Francia, donde tampoco tiene presencia y no ve con malos ojos un regreso al Estadio Monumental.

¿Tendrá su revancha? En su irrupción en el profesionalismo, Damián Pizarro luchó con la falta de gol en demasía pero ahora, con un poco más de experiencia en el cuerpo, tanto ByN como los hinchas pretenden que sea el goleador que tanta falta hace en Macul.

En síntesis

Fernando Ortiz dirige la pretemporada de Colo Colo en la localidad de Pirque.

El delantero Damián Pizarro está cerca de convertirse en el tercer refuerzo del club albo.