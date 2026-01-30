El nombre de Williams Alarcón volvió a instalarse con fuerza en el entorno de Colo Colo durante los últimos días, en medio de la búsqueda del Cacique por reforzar su mediocampo. El volante, formado en el Monumental y actualmente en Boca Juniors, apareció como una alternativa atractiva, incluso bajo la fórmula de un eventual préstamo.

Sin embargo, desde el entorno del seleccionado nacional se encargaron de enfriar rápidamente los rumores. En conversación con RedGol, cercanos al jugador desmintieron que exista, hasta ahora, una oferta formal por parte de Blanco y Negro para concretar su regreso a Macul.

“Mira, han llamado de todos lados, pero no tenemos nada claro todavía. No hay nada claro”, señalaron desde el círculo cercano del mediocampista, dejando en evidencia que, si bien ha habido sondeos, no existe una negociación avanzada con el cuadro albo.

Entorno de Williams Alarcón descarta acercamientos de Colo Colo (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

En la misma línea, reforzaron la idea de que Colo Colo no ha dado pasos concretos por Alarcón: “Que yo sepa no hay nada. De momento no se ha presentado ninguna oferta de Colo Colo por Williams” agregaron, descartando contactos oficiales entre clubes.

Mientras tanto, el jugador mantiene la calma y sigue enfocado en su presente en el elenco ‘Xeneize’: “Williams está bien, está tranquilo, con calma y espera ganarse un lugar en el equipo. Él sabe que no es fácil jugar en Boca, pero siempre ha sido considerado”, explicaron desde su entorno.

Así las cosas, pese al interés que generó su nombre en el mercado albo y a la necesidad de reforzar esa zona del campo, por ahora no hay avances reales para un retorno de Williams Alarcón a Colo Colo. El mediocampista continúa en Boca Juniors, a la espera de oportunidades, mientras en Macul siguen atentos a los movimientos del mercado.

