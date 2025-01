Colo Colo está con intensos trabajos en La Serena para llegar de la mejor manera posible al inicio de la temporada 2025, donde el Cacique cumplirá 100 años y en donde tiene mucha actividad tanto en el plano local como en el internacional.

Uno de los hechos que ha llamado la atención en la pretemporada alba es la falta de refuerzos y de jugadores que estaban incluidos en la lista de viajeros, pero que todavía no se han aparecido por la Región de Coquimbo.

Bolados todavía no se suma a los trabajos de pretemporada. | Foto: Photosport

En esa línea, Daniel Arrieta explicó el por qué Marcos Bolados no se encuentra trabajando con el plantel pese a que se realizó los exámenes y estaba en la lista de jugadores para viajar: “No sé si será coincidencia, pero el representante de Brayan Cortés es el mismo de Marcos Bolados”, dijo en Pelota Parada de TNT Sports.

“Me parece que quizás no puede ser una casualidad, pero me dicen que se debería hacer. Pero todavía no llega hasta La Serena”, complementó sobre el jugador que fue clave en la recta final de los albos en el Campeonato Nacional 2024.

Así las cosas, la situación de Marcos Bolados debería quedar resuelta en estos días para que se sume al equipo que dirige Jorge Almirón que tendrá su primer apretón de la temporada el jueves enfrentando a Santiago Wanderers.

Lo que viene para Colo Colo

Los albos, posterior al encuentro frente a los caturros, se trasladarán hasta Uruguay para enfrentar a Peñarol y Huracán de Argentina el 12 y 15 de enero por el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’.