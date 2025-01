Un nuevo rumor del mercado de fichajes está dando vueltas y tiene como protagonista al delantero Marcos Bolados, que viene de terminar contrato con Colo Colo y aún no tiene acuerdo para renovar.

El antofagastino se presentó a la primera parte de la pretemporada del Cacique, pero luego se ausentó del viaje a La Serena, dejando abierta la posibilidad de salir del cuadro popular.

Y para darle más drama a este caso, Universidad Católica habría aparecido interesada en los servicios del atacante de 28 años, quien viene de anotra siete tantos en 2024, siendo fundamental para la estrella 34 que consiguió el Eterno Campeón.

¿Marcos Bolados en la órbita de Universidad Católica?

Pero rápidamente salieron a hablar de aquello desde la UC. El propio gerente deportivo José María Buljubasich se refirió a esta posibilidad en diálogo con Radio Cooperativa.

“A ver, no es que nos interese, no hemos habldo de Marcos”, zanjó desde un inicio el ídolo cruzado.

Luego, recordó cuando lo fueron a buscar temporadas atrás: “Lo fuimos a buscar en un momento cuando estaba en Antofagasta. Después lo trajimos a préstamo de Colo Colo, una de las cosas locas que hicimos con Colo Colo en su momento, con Andrés Vilches. Fueron campeones, Marcos se recuperó más de lo que venía haciendo, a Andrés le costó un poquito más”.

En la misma línea, dejó claro que desde hace un tiempo tomaron la decisión de no mirar jugadores de sus archirrivales.

“Tratamos de ser, por lo menos de nuestra parte con Colo Colo y con la U, no es que haya algo escrito, pero tratar de no meternos“, indicó.

Marcos Bolados viene de ser campeón del Torneo Nacional y la Supercopa 2024. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La UC busca a un extremo

De todas formas, el Tati confirmó que anda en búsqueda de un jugador con características similares a Bolados: “Nosotros queremos traer un volante ofensivo y un extremo”.

Y uno de los nombres que también habían sonado en La Franja es el del uruguayo Rodrigo Piñeiro, quien tuvo una temporada de dulce y agraz en Vélez Sarsfield, siendo campeón pero con poca participación. Aunque sobre este candidato tampoco quiso entregar detalles.

“Prefiero no dar nombres. Necesito traerlo no informarlo. Los nombres, incluso por respeto a los jugadores, prefiero no darlos. En esta época salen un montón de nombres, un montón de situacones, y si nosotros tuviéramos que salir a confirmar o a desmentir, finalmente dejamos de hacer nuestro trabajo”, cerró.