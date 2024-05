En Colo Colo ya se empieza a instalar el tema de una eventual renovación del contrato de Arturo Vidal, quien regresó al equipo de sus amores a inicios de años después de 17 temporadas en el exterior, donde brilló en Europa y Brasil.

El King, firmó hasta diciembre de 2024, pero los hinchas albos y los históricos del cuadro popular apuestan por su renovación.

Al menos así lo declaró un histórico como Roberto Cóndor Rojas y también se unió a sus palabras el exfutbolista Alejandro Hisis, quien en diálogo con BOLAVIP se sumó a los votos a favor para la extensión de Vidal.

“Es la única manera de empezar a estabilizar la gente que puede ser a futuro importante. El año pasado se vivió la situación de (Juan Martín) Lucero, que fue una pérdida tremenda por no hacer la gestión o por no gastar un poco más”, comenzó diciendo.

“Yo creo que la gente va a valorar eso, el camarín va a valorar y, el que no, se tendrá que adaptar no más. Si Arturo es la figura, el ídolo de Colo Colo”, agregó.

Un camarín a la medida de Arturo Vidal

Al ser consultado sobre el peso del camarín de Colo Colo, que podría incomodarse con la temprana negociación con Vidal, el otrora jugador del Cacique fue claro en su apreciación.

“Bravo para alguien que no tenga la fuerza que tiene Arturo o la capacidad, o el currículum, o la historia que tiene Arturo en ese camarín y en el mundo”, zanjó.

Arturo Vidal lleva cuatro goles desde su regreso a Colo Colo. (Foto: Luis Hidalgo/Photosport)

La “final” de Colo Colo contra Cerro Porteño

En la instancia, el Chino Hisis también se refirió al partido decisico que tendrá el Eterno Campeón ante Cerro Porteño el 29 de mayo, por el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

“Partido de Copa Libertadores, de visita, siempre te juega algo en contra, hay una ligera ventaja para el local, ya sea deportiva o en lo que sea. En ese sentido, siempre va haber el favor para el local y más en este caso. Cerro Porteño es un equipo que está acostumbrado también a la Copa Libertadores, no es cualquier equipo de Paraguay, no es Trinidense, no los que le tocó enfrentar antes”, advirtió.

“Lamentablemente no va a estar Arturo, que es el tipo que pone respeto, lo respetan, el que le puede hablar de tú a tú al árbitro. Entonces esas cosas pesan”, completó el campeón de la Copa Interamericana con el Popular.