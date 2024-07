En Colo Colo están muy atentos a lo que pueda pasar con el futuro de una de las grandes figuras del plantel que dirige Jorge Almirón: Carlos Palacios. El atacante de 23 años nuevamente está siendo sondeado por Boca Juniors y esta vez vendrían decidido en busca de la Joya.

Este martes, uno de sus amigos en el cuadro popular, el joven extremo Lucas Cepeda, asistió a conferencia de prensa y se refirió a lo que podría pasar con el oriundo de Renca.

“Con los chiquilos hicimos una buena relación de amistad. Carlos es un jugador que te soprende en todos los minutos del partido, da gusto verlo jugar”, comenzó diciendo al ser consultado por su amistad con Palacios y Maximiliano Falcón.

Lucas Cepeda junto a Carlos Palacios y Maximiliano Falcón. (Felipe Zanca/Photosport)

¿Carlos Palacios se va o se queda en Colo Colo?

Luego, se adentró en su deseo para que la Joya continúea en el Cacique: “Nos encantaría que se quedara, pero yo no sé más allá. Nosotros no le preguntamos, nosotros tenemos una amistad muy buena y sana, y meternos en eso no va con nuestra amistad”.

“Que sea lo mejor para él. Lo único, que nos encantaría que siguiera con nosotros. Pero no sé más allá”, completó Cepeda.

Las flores de Lucas Cepeda a Mauricio Isla

En la instancia, el ex Santiago Wanderers también respondió a su opinión por la opción que Mauricio Isla llegue al Eterno Campeón, ya que es uno de los candidatos para reforzar la banda derecha.

“Todos conocemos lo que ha hecho Mauricio por nuestro país, los clubes en que ha estado. Es un bicampeón de Améerica, tenerlo con nosotros sería lindo”, expresó.

“Pero tenemos un plantel muy bueno, un plantel competitivo. De eso se preocupan los dirigentes, el profe, que están buscando”, agregó.

“Nosotros nos preocupamos de demostrar adentro de la cancha, ganar todos los partidos como se merece Colo Colo y la gente que venga a aportar que sea un aporte. Nosotros vamos a intentar que venga y aporte su granito de arena junto a nosotros e iremos por todos los objetivos”, concluyó el mesurado puntero de 22 años.