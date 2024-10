Maximiliano Velásquez, ayudante de Jorge Almirón, se refirió a la expulsión de Erick Wiemberg y si tomarán medidas o no.

Colo Colo superó por 3-2 a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna y, con el triunfo, son nuevamente los punteros del Campeonato Nacional 2024 y tienen la clara chance de poder bajar una nueva estrella en la próxima fecha.

Uno de los puntos negativos de la jornada fue la expulsión de Erick Wiemberg, jugador que vio la tarjeta roja tras una confusa falta cuando el partido expiraba. Sin mediar agresión ni fuerza desmedida, el árbitro del compromiso lo mandó a las duchas sin siquiera ver el VAR.

La expulsión del ex jugador de Unión La Calera fue comentada por Maximiliano Velásquez, ayudante de Jorge Almirón que enfrentó la conferencia de prensa post partido: “Erick me dijo que hubo un choque con el hombro, un golpe nada más, pero que no fue en búsqueda de hacer daño”.

Wiemberg vio la roja ante Palestino. | Foto: Photosport

En esa misma línea, Velásquez apunta al juez del compromiso por ni siquiera haber ido a ver la jugada al VAR, teniendo esa herramienta: “Fue raro lo del árbitro, no había cobrado foul, pero tampoco la fue a ver al monitor del VAR”, sumó.

¿Se viene apelación? Velásquez aseguró que es una opción real tras la gran cantidad de dudas que dejó la acción, diciendo que “Por lo que dijo Erick fue un choque casual, de ahí en más veremos si apelamos a la decisión con las imágenes”, remató.

Lo cierto es que, de momento, Colo Colo tendrá que afrontar la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2024 ante Deportes Iquique sin la presencia de Erick Wiemberg, quien se ha transformado en pieza clave para Jorge Almirón.

Colo Colo en lo más alto del torneo

Colo Colo es el puntero absoluto del fútbol chileno con 63 puntos, dos más que Universidad de Chile y con la opción intacta de ser campeón en la próxima fecha si vencen a los nortinos y la U no gana ante Ñublense.