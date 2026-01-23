La ya confirmada venta del delantero chileno Lucas Cepeda al Elche de España sigue generando una verdadera tormenta en el mundo Colo Colo.

El directorio de Blanco y Negro aprobó la operación por cerca de US$2,2 millones por el 70% del pase del extremo formado en Santiago Wanderers, una cifra que ha sido duramente cuestionada tanto por hinchas como por exjugadores.

En Macul, de hecho, esperaban recaudar mucho más por una de las grandes figuras del plantel albo. Incluso, durante la temporada 2025 existieron sondeos y ofertas que, según trascendidos, superaban con claridad el monto que finalmente se acordó con el club español.

Lucas Cepeda vivirá su primera experiencia en el extranjero | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Roco cuestiona duramente el monto de la venta de Cepeda al Elche

En ese escenario, las críticas no han parado de aparecer. Uno de los que alzó la voz fue el exdefensor Sebastián Roco, quien no tuvo pelos en la lengua para analizar la salida del oriundo de Placilla.

“¿En lo económico? Una mierda”, lanzó el exzaguero de la Selección Chilena y Cobreloa en el programa Marca Personal de La Metro FM.

El otrora defensor profundizó su crítica y aseguró que la operación está lejos de reflejar el verdadero valor del jugador: “Desde lo económico, creo que todos estamos de acuerdo que no es un jugador para 2.2 millones por el 70 por ciento”.

Eso sí, Roco también contextualizó su análisis en el complejo momento del mercado nacional. “Tampoco me puedo tirar por 7 millones porque hoy en día está desvalorizado el fútbol chileno”, cerró.

En síntesis…