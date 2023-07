Todo parece indicar que Brayan Cortés tendría sus días contados en Colo Colo. El castigo impuesto por Gustavo Quinteros y su suplencia en el conjunto albo habrían colmado la paciencia del guardameta nacional.

El seleccionado nacional estaría buscando la forma de poder partir al extranjero y cumplir su tan anhelado sueño en el fútbol: jugar en algún equipo del Viejo Continente.

Cortés ya tendría algunos clubes interesados para contar con sus tapadas | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En el programa DSports, el periodista Pablo Flamm tomó el micrófono y contó más detalles sobre la actual situación del guardameta del conjunto Popular.

“Uno no puede dudar de la buena fe, especialmente del cuerpo médico de Colo Colo que es uno de los más prestigiosos, pero yo entiendo y he sabido que Cortés no está cómodo con la suplencia”, comenzó diciendo el reconocido comunicador.

“Él debe decir soy titular en la Selección Chilena pero soy banca en Colo Colo, pero el que perdió el puesto en Colo Colo es Brayan Cortés, merced de las buenas actuaciones de Fernando de Paul”, remató.

Recordar que Cortés no entró en la lista de citados de Gustavo Quinteros para enfrentar a Unión La Calera por Copa Chile. ¿El motivo? Un cuadro febril que lo imposibilita estar este martes en el estadio Monumental.