"Si quieres un uruguayo que no pegue, anda a jugar ajedrez": Pelotazo hace férrea defensa a Falcón con troleo a hincha cruzado incluido

Maximiliano Falcón se ganó una ovación de pie en el Estadio Monumental en el día de ayer, toda vez que el defensor central uruguayo del Cacique sacó milagrosamente una pelota que bien podría haber sido el empate de la UC.

La acción de Peluca no quedó indiferente para nadie, ganándose -aún más- el cariño del hincha albo y los elogios de históricos y periodistas por su osada acción que terminó valiendo una clasificación a semifinales de Copa Chile.

En esa línea, el periodista deportivo de ESPN, Jorge ‘Pelotazo’ Gómez, usó sus Redes Sociales para hacer una férrea defensa al charrúa: “Si te cae mal Maxi Falcón, problema tuyo. El tipo llega a Colo Colo en el peor momento de su historia y les puso el pecho a las balas. En un equipo sin sangre apareció para afirmar la defensa. Si quieres un uruguayo que no pegue, anda a jugar ajedrez”, dijo.

Falcón salvó al Cacique. | Foto: Photosport

El comentario no cayó nada de bien en un hincha cruzado, quien le recriminó al periodista: “Durante el tetra nos tocó Flamengo, Gremio (…), no los Pereira, Monagas, delfines, Pasto ni el colista de Brasil. Sigue defendiendo a tu jugador que los que saben de fútbol saben lo limitado que es”.

Pelotazo no se quedó de brazos cruzados y replicó: “Y ese jugador limitado ha marcado a la perfección al delantero que quieres que sea el goleador histórico de tu equipo. No tiene sentido que sigas, no vas a ganar”, dijo ganando el round.

Palabras más, palabras menos, Maximiliano Falcón se ha transformado en un ícono de la defensa del Cacique en los últimos años y, pese a algunos ripios futbolísticos, el cariño del hincha de Colo Colo es irrestricto con el charrúa.