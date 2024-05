Colo Colo tiene dos importantes compromisos esta semana por Copa Libertadores de América y Campeonato Nacional 2024, los cuales marcarán el cierre del primer semestre para los albos ya sea para bien, o para mal.

El equipo dirigido por Jorge Almirón espera salir victorioso en ambos encuentros para, de esa manera, meterse de lleno en el Mercado de Pases de invierno donde buscarán incorporar piezas claves para dar un salto de calidad en el segundo semestre.

Sobre este tema, Patricio Yáñez golpeó la mesa en Deportes en Agricultura y no quiere que se repita la fórmula de años anteriores donde primó la cantidad sobre la calidad: “Tiene un cupo de extranjero, no hay jugadores. Si vas a traer arroz graneado… de a dónde. Si no tienen para pagar 3-4 palos verdes”, dijo.

Colo Colo se prepara para cerrar el primer semestre. | Foto: Photosport

Yáñez aboga para que el Cacique no se fije en la cantidad y pueda traer a uno o dos jugadores pero que marquen la diferencia, diciendo que “Con un cupo te basta y sobra, tienes que traer un 9. No piensen en traer 4 jugadores, tienen que traer dos buenos”.

“Es lo que pienso, después te llenas de jugadores, tienes 5 laterales… el tema es que no los utilizas y confiables será uno”, remató en el cierre el campeón de Copa Libertadores junto a Colo Colo en 1991.

Cabe recordar que este domingo se cierra la participación de los albos en el primer semestre, fecha en la que comenzarán a sonar nombres para llegar, otros para partir y las famosas renovaciones antes de fin de año.

Lo que le resta a Colo Colo este primer semestre

Cerro Porteño el miércoles 29 de mayo a las 8:30 de la noche y Deportes Copiapó en el Estadio Monumental el domingo 2 de junio a las 5:30 de la tarde son los dos duelos que le restan al Cacique.