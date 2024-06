El suspense envuelve a Colo Colo en las últimas horas y temen porque se caiga el fichaje del delantero argentino Javier Correa de Estudiantes de La Plata. Con quien tenían todo arreglado para que se convirtiera en el primer fichaje de este mercado de invierno.

Los albos habían apostado todas sus fichas al goleador de 31 años, quien ya había estado en carpeta en otras ventanas. Pero esta vez fueron con todo en la búsqueda de sus servicios, acordando un alto salario y llegando a un acuerdo económico con el equipo trasandino para acelerar su salida.

El Cacique desembolsaría 1,8 millones de dólares por su pase, lo que se hizo imposible para el cuadro Pincharrata en sus pretensiones de retener a Correa.

Finalmente en Estudiantes accedieron y decidieron no poner restricciones, considerando que también había despertado el interés de Boca Juniors. Pero no iban a reforzar a un equipo que consideran su competencia directa en el torneo argentino.

Javier Correa viene de ser campeón de la Copa de la Liga Profesional en Argentina. (Foto: Instagram)

La traba que apareció en Colo Colo para la llegada de Javier Correa

Y cuando solo restaban detalles para abrochar la llegada de Javier Correa al Estadio Monumental, apareció una traba de última hira y que tiene que ver con la división que existe en el directorio de Blanco y Negro.

Así es, una vez más la burocracia al interior de la concesionaria tiene en suspenso la llegada de un refuerzo.

Según informó el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, la idea era que los directores de ByN votaran este viernes la contratación de Correa a través de WhatsApp, para agilizar la última parte del trámite.

Pero desde el bloque opositor -conocido como bloque Vial/Ruiz-Tagle- se habrían negado a aquello, por lo que la votación fue aplazada para el próximo lunes 1 de julio en una reunión de directorio.

La palabra del entrenador del Cacique

Por lo mismo, esta jornada en conferencia de prensa, el entrenador de los albos, Jorge Almirón, no quiso confirmar el fichaje del ex atacante del Santos Laguna.

“Por lo menos a mí no me han confirmado. Sé lo de la noticia, los trascendidos, pero no tengo nada concreto. Espero haya novedades pronto”, expuso el DT.