Colo Colo continúa afinando al máximo su plantel de cara a la temporada 2026 y, en ese proceso, no solo se analizan posibles refuerzos, sino también eventuales salidas.
En Macul buscan reducir el número de jugadores que no tendrán protagonismo inmediato bajo la conducción del director técnico argentino Fernando “Tano” Ortiz, especialmente jóvenes que necesitan sumar minutos para seguir creciendo.
Uno de los nombres que aparece en ese escenario es Daniel Gutiérrez, defensor que irrumpió con fuerza en su momento, pero que en las últimas temporadas ha tenido escasa continuidad en el primer equipo albo.
Ante este panorama, desde Blanco y Negro verían con buenos ojos una salida a préstamo, fórmula que permitiría al futbolista ganar rodaje en Primera División sin desprenderse de su pase.
Daniel Gutiérrez podría partir a préstamo a Unión La Calera
Según información entregada por el medio partidario Dale Albo, Unión La Calera ya habría manifestado su interés en quedarse con el oriundo de Arica en condición de préstamo.
Además, el citado medio señaló que, si bien “todavía no existe nada formal, ya ha habido acercamientos entre las partes y, considerando la buena relación entre ambas instituciones, esta aparece como la alternativa más cercana”.
Por último, no se descarta que, para concretar su cesión, Gutiérrez renueve por una temporada más con el Popular, extendiendo su vínculo contractual hasta diciembre de 2027.
En síntesis…
Colo Colo evalúa la salida a préstamo de Daniel Gutiérrez para que sume minutos en Primera División, y Unión La Calera asoma como el principal interesado en quedarse con el defensor albo de cara a la temporada 2026.