Colo Colo oficializó la salida de Lucas Cepeda el día de ayer, toda vez que el jugador formado en las inferiores de Santiago Wanderers continuará su carrera en el fútbol europeo, precisamente el Elche de España.

La salida del porteño obliga al Cacique a volver al Mercado de Fichajes y buscarle un reemplazante, donde ya hay dos nombres que rondan con fuerza las oficinas de Blanco y Negro en el Estadio Monumental.

“Debería ser chileno, aunque todavía le queda un cupo de extranjero. Va a tener que buscar en contra del tiempo porque si juega la próxima semana en la Fecha 1 queda descartado”, analizó de entrada el periodista Daniel Arrieta en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Dávila es alternativa en Macul. | Foto: Photosport

El reportero que cubre a los albos en el día a día va sin rodeos y menciona a las dos alternativas: “Diego Valdés, que puede jugar al medio o cargado a una banda. Está en Vélez y no tuvo tanta participación el 2025”, dijo.

¿Y el otro? Daniel Arrieta no se hace problemas y entrega el nombre del segundo jugador que está en el aire en Macul: “El otro es Víctor Dávila, quien entiendo que no va a ser considerado en el América”, sumó.

¿Llegará alguno? Lo cierto es que tanto Valdés como Dávila no tuvieron una buena temporada 2025 en sus equipos, pero el alto sueldo que ostentan podría ser un factor para que Colo Colo no persista en las negociaciones.

En síntesis

Lucas Cepeda fue transferido oficialmente de Colo Colo al Elche de España.

Los jugadores Diego Valdés y Víctor Dávila son las opciones para reforzar al club.