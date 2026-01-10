Colo Colo ha tenido innumerables casos a través de su historia de jugadores que llegan con el cartel de figura y luego no pueden rendir, ya sea porque le pesó la camiseta u otros factores ajenos al fútbol.

Ese es el caso de Juan Carlos Gaete, quien en 2019 debía defender la camiseta de Colo Colo, pero problemas personales hicieron que el jugador no alcanzara ni a debutar antes de que el Cacique lo mandara a préstamo a Deportes Santa Cruz.

Al tiempo, volvió al Cacique, pero nunca se pudo afirmar y después terminó saliendo nuevamente del Cacique para divagar por equipos como Cobresal, Unión La Calera, San Luis de Quillota, Deportes Copiapó y nuevamente Cobresal.

Gaete parte a Costa Rica. | Foto: Photosport

Para sorpresa de muchos, en las últimas horas fue anunciado que Juan Carlos Gaete será nuevo refuerzo del Club Sport Cartaginés, equipo de la Primera División de la exótica liga de Costa Rica que aquí en Chile no tiene mayor repercusión.

“¡Bienvenido, Juan Carlos! El futbolista chileno, Juan Carlos Gaete, es nuestro segundo refuerzo para la próxima temporada. A darlo todo por la blanquiazul”, colgó el equipo costarricense en sus Redes Sociales.

Así las cosas, Juan Carlos Gaete a sus 28 años tendrá su primera aventura en el fútbol extranjero tras un extenso paso por el fútbol chileno, donde defendió 7 camisetas y mostró su mejor versión estando en Cobresal.

En síntesis

Juan Carlos Gaete fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Club Sport Cartaginés de Costa Rica.

El futbolista chileno de 28 años tendrá su primera experiencia profesional en el fútbol extranjero.