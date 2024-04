Los jugadores de Colo Colo recibieron una camioneta SUV de regalo. El obsequio fue entregado por el auspiciador del Cacique, Jetour una vez finalizado el entrenamiento de este martes.

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, espera que este regalo influya en que el plantel comience a revertir el mal momento en el Campeonato Nacional. “Obviamente que es un incentivo para los jugadores, imagino que están felices, era algo que no se esperaban, es un premio para ver si desde el sábado volcamos los malos resultados que tenemos y empezamos con los triunfos en el torneo local”, señaló el directivo.

Los Albos visitarán a la Universidad Católica este sábado a las 17:30 en el estadio Santa Laura. Los Albos necesitan volver a los triunfos luego de sufrir tres derrotas consecutivas, dos de ellas por el torneo local y la última por 2-0 ante Cobreloa.

Alfredo Stöhwing también se refirió al tema de la remodelación del Monumental. “Difícil que llegue el estadio listo para esa fecha, pero el centenario dura todo el año, no es una fecha solamente, así que esperamos que el estadio esté para ese periodo”.

Stöhwing se refiere a sus roces con Mosa y la relación con el CSD Colo Colo

El actual presidente de ByN comenta los roces que existen al interior de la concesionaria con Aníbal Mosa. “Son parte de este periodo, a mí no me gustan, no le hacen bien a la institución, lo ideal sería tener una cuestión más conjunta y con más estabilidad, pero así es Colo Colo”, señaló.

Además, de ve forma positiva la reación con el CSD Colo Colo: “Hemos tenido una muy buena relación, hace años ha habido una especia de disputa entre Blanco y Negro y el Club Social que a mí siempre me ha parecido sin sentido, inoportuno y perjudicial para el club”.

En ese aspecto, asegura que su intención siempre ha sido tener una buena relación con el club: “He hecho todos los esfuerzos por tener buenas relaciones con el Club Social, estamos trabajando en conjunto y conversando permanentemente”.

¿Cuándo son las elecciones de Blanco y Negro?

Las elecciones de la concesionaria se realizarán el viernes 26 de abril. El bloque de Mosa cuenta con tres votos, el bloque Vial con cuatro y el Club Social y Deportivo Colo Colo con dos.