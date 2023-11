“Su libertad no aminora la falta que cometió”: Histórico de Colo Colo no perdona a Jordhy Thompson

Jordhy Thompson estuvo recluido en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1 a raíz del femicidio frustrado que cometió en contra de su ex pareja, Camila Sepúlveda. La Corte de Apelaciones de Santiago revirtió dicha medida y aplicó una nueva cautelar: arresto domiciliario parcial.

Ante ello, las leyendas de Colo Colo sacaron la voz y varios siguen dolidos con una de las promesas del Cacique y del fútbol chileno. El exjugador Eddio Inostroza, en diálogo con Bolavip, reconoció que le apenó la situación y que el hecho que esté recluido en casa no aplaca lo hecho.

“Él vivió e hizo vivir momentos durísimos para muchísima gente y sobre todo para aquellos que amamos el fútbol. Se toma la determinación de dejarlo libre, pero eso no aminora la falta que cometió en absoluto”, expresó Inostroza.

Espera un cambio

Eddio Inostroza es uno de los históricos formadores de Colo Colo y, además, fue mano derecha de Mirko Jozic en el Cacique. El ex elemento del cuadro albo sabe que lo que se avecina para Thompson no será fácil.

“Será muy cuestionado, será muy tediosa su presencia en cualquier lugar. Él se metió solo en esa situación. Es una lástima lo que vivió”, indicó.

Es más, Inostroza es tajante al decir que “no me alegro por qué haya salido libre, si no que sólo me importa que enmiende su camino”.

Igualmente, el ex ayudante de campo albo es directo para decir que “él (Jordhy Thompson) se equivocó realmente. Se tiene que dar cuenta de lo que realmente hizo y tiene que poner todo de su parte para revertir la mala opinión que él mismo dejó en el medio”.

¿Qué pasará con Jordhy Thompson?

El director deportivo de Colo Colo, Jordhy Thompson, ratificó que Thompson estará separado del plantel hasta que se conozca la resolución de la justicia.

La investigación inició el pasado 6 de noviembre y se extiende por 45 días. Los cargos imputados son por femicidio frustrado. El jugador tiene contrato con el Cacique hasta diciembre del 2024, aunque en Blanco y Negro no descartan tomar decisiones en la próxima reunión de directorio.