Vestir la camiseta de Colo Colo es un sueño común entre futbolistas chilenos, por lo que sorprende que un argentino se muera de ganas por jugar en los albos. Ese es el caso de Brian Fernández, delantero trasandino que en 2019 reveló que quería defender al cuadro de Macul, pero que su vida tomó un complejo camino.

Su adicción a las drogas lo han azotado en reiteradas ocasiones, incluso en 2023 se temió por su vida. Fue despedido del Morelia y tras ello quedó sin club, iniciando un largo camino para volver al fútbol. Actualmente está en Almirante Brown y lucha por alejar los demonios de su cabeza.

No obstante, la pelea no es fácil. Este miércoles, Fernández subió una foto con el mensaje “Ayúdame Dios, sácame de este pozo por favor” y generó amplia preocupación entre sus seguidores. Para fortuna de los hinchas del fútbol y su familia, solo fue un desahogo en redes sociales.

Así lo manifestó su expareja, Araceli Fessia, en conversación con LUN. A pesar de que ya no está junto al futbolista, tranquilizó a quiénes temieron por una nueva recaída. “Mantenemos diálogo por teléfono casi a diario y sabemos que está bien, gracias a Dios”, comenzó indicando.

Brian Fernández sigue sufriendo por sus adicciones. Soñaba con jugar en Colo Colo.

Todavía no lo supera

En dicha línea, Fessia aseguró que Brian Fernández todavía sigue complicado por las adicciones. No sigue tratamiento psicológico a pesar del temor que hay por su salud mental. “Tiene sus días, como toda persona con su problemática que aún no supera y le cuesta una lucha dura y triste”, comentó.

“Él se niega al tratamiento, pero obviamente no está solo. El club (Almirante Brown) sabe de su situación y cuenta con un apoyo que, por lo que conocí y pude ver, es muy bueno, como en muy pocos clubes le tocó tener”, finalizó.

Colo Colo: un sueño

Con 29 años, Brian Fernández comienza a sentenciar su lejanía total con un anhelo como futbolista: defender la camiseta de Colo Colo. En 2018, mientras se disponía a salir de Unión La Calera, no ocultó su deseo de pasar a los albos.

“Me encantaría volver a Chile y estar en Colo Colo, es el club que me quedó pendiente jugar. (…) Miro todas las cosas de Colo Colo porque me llama la atención. Me gusta como Colón, Racing y Defensa y Justicia, que son los clubes que me gustan y que solamente sigo”, detalló en noviembre de aquel año a CDF.