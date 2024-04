El ex portero del fútbol chileno anticipó el duelo del Cacique ante Fluminense y aseguró que, incluso perdiendo, los albos podrían celebrar.

La rotación no le ha servido mucho a Jorge Almirón en Colo Colo, donde las únicas dos veces que cambió de manera brusca al equipo titular, cayó; ante O’Higgins de Rancagua en la Fecha 2 y ahora ante Ñublense en la Fecha 7.

Si bien la medida ha encontrado muchos detractores, ahora encontró un aliado: “¿Si no cuándo va a poder ver a los muchachos que tienen menos minutos? Tiene jugadores que necesitan crecer, en los planteles hay jugadores que se pierden porque no tienen ninguna oportunidad. Me parece acertado”, dijo Nicolás Peric en ESPN Chile.

Almirón se la jugó por las rotaciones en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Perdió contra un equipo más armado, tiene 11 jugadores para hacer un recambio, pero no un equipo porque le falta funcionamiento y se vio feble. Pero me parece acertado que le de oportunidad a los jugadores que no tengan tantos minutos”, complementó.

Para el ‘Loco’, Almirón hizo lo que tenía que hacer: “Nada le garantiza que vaya a ganar en Brasil, pero sí está haciendo lo que tiene que hacer para intentar ganarlo. Es lo que hace un técnico serio para enfrentar un partido de esta categoría… para Colo Colo sacar un resultado positivo mañana va mucho más allá del partido ante Ñublense”, sostuvo.

En el cierre, sorprende diciendo que incluso si los albos pierden ante Fluminense, igual hay lecciones positivas: “Si este equipo de Colo Colo le terminó ganando a Cerro y mañana por a, b o c motivo lo termina perdiendo con sensaciones positivo, también es ganancia”, concluyó.

Colo Colo vs. Fluminense, día y hora

El Cacique saltará hoy a las 8 de la noche de Chile continental a la cancha del Estadio Maracaná para enfrentar a Fluminense de Brasil por la Fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores de América.