El eventual regreso de Arturo Vidal a Colo Colo es uno de los temas en el Mercado de Pases del Cacique, equipo que aún no abrocha a ningún jugador de cara a la temporada 2024, pero sí tiene a varios en el radar como el King.

La vuelta del ex jugador de la Juventus al Estadio Monumental dio un paso importante en el día de ayer, ya que trascendió que tiene los votos necesarios para que Daniel Morón inicie las conversaciones formales para repatriar al bicampeón con La Roja.

Uno que tiene reparos con un posible regreso de Arturo Vidal a Colo Colo es Juvenal Olmos, entrenador y panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, quien dio su parecer sobre el bombástico refuerzo que esperan los hinchas albos.

Juvenal se la canta clarita a Arturo Vidal. | Foto: Photosport

“Veo dos cosas, una es que todavía no veo un mensaje de acercamiento por parte del club, una señal, una invitación. No veo la puerta ni cerrada ni abierta, no la veo, todavía no tengo lectura de cuál puede ser la respuesta de los dirigentes”, dijo.

Olmos, a su vez, revela el gran anhelo y advertencia al King, asegurando que “A mí me gustaría, tengo el anhelo de ver a Vidal, pero tengo anhelo de ver al Vidal que pasó por grandes clubes, no me gusta la versión de este Vidal peleando en la pelea chica, que no me gusta la camiseta, etc”.

“Es bélico, no me gusta ese Vidal bélico, me gustaría ver qué ocurrió después del Barcelona, su cultura europea, un tipo diferente, que no está abajo pero que con los años me gustaría ver otra cosa. Pasó por el Bayern Múnich, la Juventus, la cultura, todo lo que aprendió. No me gusta esa otra versión, yo sé que está de moda con los cabros jóvenes de hablar leseras, pero yo me alejo de ese Vidal. Me gustaría ver la otra versión”, remató en el cierre.

La carrera de Arturo Vidal

Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y Athletico Paranaense son los clubes que Arturo Vidal ha defendido a lo largo de su carrera como futbolista.