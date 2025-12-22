Colo Colo busca reforzar sí o sí el puesto de arquero para la temporada 2026, ya que Fernando Ortiz considera que no hay mayor competencia bajo los tres palos y necesita que Fernando de Paul suba su rendimiento respecto a lo mostrado desde su llegada.
Opciones al arco hay varias e, incluso, en los últimos días tomó vuelo la opción de Esteban Andrada, ex arquero de Boca Juniors. Eso sí, su situación actual y su alto precio podrían truncar las chances de que arribe al Estadio Monumental.
Es precisamente en ese puesto donde podría darse el segundo refuerzo del Cacique y no sería Andrada, según informó el periodista Cristián Alvarado: “Es lo más concreto, lo más real. No está caído, consulté en las últimas horas a raíz de lo de Esteban Andrada y me decían que no, que seguía estando ahí”, dijo en ‘De Puntete’ sobre Jaime Vargas.
Respecto al portero de Deportes Recoleta, ‘Tomate’ dice que “Tiene muchas posibilidades de llegar a Colo Colo. Probablemente el escenario es Fernando de Paul y Jaime Vargas, más allá del deseo del técnico. Eduardo Villanueva deberá buscar equipo porque no quiere ser tercer arquero”.
Las próximas horas podrían ser claves para una posible incorporación de Vargas a Colo Colo, toda vez que se acerca enero y el Cacique pretende iniciar la pretemporada con todos sus refuerzos listos para no sufrir a último minuto como de costumbre.
