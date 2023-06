Tito Garrido chacotea con el apodo de 'garrero' que le dio Jorge Valdivia: "No tenía idea que me decía así y lo tomo con humor"

Héctor Tito Garrido recibió la broma al aire en la Radio ADN de parte de Jorge Valdivia, quien en su comentario develó un curioso apodo para uno de los relatores con más experiencia durante las últimas décadas en el fútbol chileno. “Tito Garrero” lo denominó el Mago.

A raíz de eso, Bolavip contactó en Argentina al experimentado narrador, quien responde en buena onda a Valdivia. “Mi único equipo es la transmisión. Yo hace mucho tiempo abandoné la tribuna del hincha. Trato de transmitir, al igual que tú, con pasión, con la entretención, pero mi equipo es la transmisión”, expresó Garrido.

El autor de frases como el “Colocolazo” y el “momento notable, notable momento” está tranquilo y se lo toma para la risa la situación con el Mago Valdivia. Nada de mala onda sólo risas para el narrador de ADN.

“Es broma, a Jorgito Valdivia yo lo quiero mucho, es el Maguito. No, no hay problema, yo no tenía idea que me decían así (Tito Garrero) o no tenía idea que él me decía así y lo tomo con humor, porque sé que viene una persona que le gusta entretener y echar la talla, tal como yo también en algún momento lo bromeo”, añadió el oriundo de Rancagua.

Tito Garrido no tiene ninguna mala con el Mago Valdivia tras enterarse que le decían Tito Garrero (@RadioADN)

Más allá si Garrido es de Colo Colo o cualquier equipo del fútbol chileno, el narrador ilustre de la actividad nacional sabe que la pasión es lo primordial y es lo que busca impregnar mañana en La Bombonera en el desafío del Cacique ante Boca Juniors.

“Eso nos pasa a todos los que somos relatores, todos los que somos relatores que le ponemos pasión a cualquier equipo, y eso tiene que estar en el ADN del relator, somos los mensajeros de la exageración, pero de la entretención también”, remató Tito Dame Gol.