Tito Garrido confiesa que no le molesta el apodo de Tito Garrero: "Si es con respeto, no hay drama"

Talento, chispa, profesionalismo. Son algunas de las cualidades que podrían describir a Héctor Garrido, reconocido relator deportivo de nuestro país y que en era de los apodos, Tito Damegol es uno de ellos, o simplemente Tito Garrido, como también para algunos, Tito Garrero, mencionado así en una manera más irónica de hinchas que no son de Colo Colo.

Pero no hay que olvidarse del Joven Relator oriundo de Rancagua, un sobrenombre bien especial que también usa en sus narraciones, donde no solo describe jugadas y grita goles, si no que entrega datos recabados de su aplicación "TitoSport" o una sección creada por él "Solo le importa a Tito", donde entrega efemérides de famosos o de acontencimientos que remecieron a la humanidad y por cierto, al final de cada partido y si es Danilo Díaz quién comenta, le pide un titular al cierre de estos.

Garrido, hizo un alto en sus merecidas vacaciones y dialogó con Bolavip donde tocó muchos temas. Del casi descenso de Colo Colo, del fiato con Jorge Valdivia y por cierto, del actual momento que vive un colega como lo es Sebastián Luchsinger y si eso le provoca algún temor, entre otras temáticas.

¿Qué significó relatar el casi descenso de Colo Colo?

En ese tiempo no iba el público a los estadios. Sin quererlo, fuimos testigos claves de algo histórico, Colo Colo es el equipo más importante del país y un eventual descenso hubiese significado un dolor gigantesco futbolístico y social.

Algo de mucha trascendencia y que su voz quedó impregnada para siempre con ese momento...

Fue muy importante, con el tiempo se le tomará la importancia. Como relator se de la popularidad de Colo Colo y hubiese sido un bombazo.

Dos años después, narró un título, ¿Qué significa eso para un relator como usted?

Relatar un título es como bailar con la bonita del baile y siempre es grato. A mi me corresponde relatar Colo Colo porque se me dio esta responsabilidad, lo hago con agradecimiento y profesionalismo, lo hago con todo el corazón y relatar un título de Colo Colo es una hermosa costumbre.

¿Cómo ha sido trabajar con Jorge Mago Valdivia en las transmisiones de Radio ADN?

Trabajar con el Mago es un placer, yo solo comparto con él en los estadios durante las transmisiones y es como si nos conociéramos de muchos años. Él se adaptó al sistema y yo me adapté a él, no existe ningún problema, hay una simpatía, una complicidad de dos personas que se nota lo están pasando bien. Yo soy muy acogedor en las transmisiones y si mis compañeros andan y se sienten bien, significa que yo también. El Mago es un pelusón y el público lo adora. En síntesis, es un auténtico placer estar con él y ojalá poder estar juntos por muchos años con el maguito.

Pasar desde Radio Agricultura a Radio ADN siginificó dejar de relatar de manera más frecuente a la Selección Chilena, ¿Extraña eso?

Sí, la extraño, pero cuando me cambié de Radio Agricultura a Radio ADN hace seis años sabía que era así y que estaban otros relatores como Alberto López y el Pato Barrera, eso lo asumí como tal. Yo me cambié de radio porque el proyecto me parecía más atractivo, más actual y creo no haberme equivocado. Además, estuve trabajando muchos años con mi amigo Milton Millas quien justo dejó la radio, entonces fue acertado el cambio porque el programa se terminó. Sí, la hecho de menos, claro, todo ese entorno, sobre todo las coberturas afuera, pero asumí ese cambio sin ningún incoveniente.

Garrido y el Mago disfrutando de una de las transmisiones de ADN Deportes (Captura Youtube ADN)

¿Qué le parece que hinchas de la U y de otros equipos escuchen sus relatos de los partidos de Colo Colo?

Si producen reacciones en redes sociales, se agradece porque significa que hay audiencia y eso es bueno. Que reaccionen hinchas de la U, no se si muchos de la U escucharán partidos de Colo Colo.

¿Y lo de Tito Garrero?

Es el juego de palabras de Tito Garrido y Tito Garrero, les calza perfecto y es similar. Si se hace con respeto, sin garabatos, sin insultos, no hay drama y yo respeto todo. Pero quienes estamos en esto, sabemos que debemos tener cuero duro porque no todo es luces, hay petardos y debemos soportarlo, nomás.

¿Su opinión a las declaraciones de hace algún tiempo que emitió el relator Sebastián Luchsinger quuen ahora se dedica a otras labores lejos de los medios?

Lo conozco hace muchos años, no somos amigos, pero sí colegas y nos tenemos mucho respeto. Me di cuenta que la está remando y que está trabajando, eso es bueno. Tiene las condiciones para reengacharse, es un relator de mucha calidad.

¿Teme que usted viva algo siimilar lejos del micrófono?

No se si temor es la palabra, pero en algún momento va a llegar un director de radio y me dirá 'gracias por todo y hasta la vista' donde tendré que asumirlo como tal y dedicarme a otras actividades, a algunas cosas que hago en Rancagua. Es un momento que va a llegar, sin duda que va a llegar.

¿Y cómo espera recibirlo?

Existe en mi conciencia que esto es hermoso, que es vocacional y que se puede ir perfeccionando con el tiempo y cuando llegue ese instante, habrá que ver la reacción que sin duda será difícil. Estoy atento, pero espero que sean muchos años más por delante, es lindo relatar fútbol, solo nosotros sabemos lo que significa esto.

Es Héctor Tito Garrido, quien ahora vuelve con todo pensando en el 2023 y tal como los jugadores, dispuesto a enfrentar sus primeros partidos en la temporada, el joven relator ya está listo y presto.