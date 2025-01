En Colo Colo están a detalles de que se reintegre el arquero Brayan Cortés, quien ha sido el portero titular de los albos en las últimas seis temporadas y findamental en las últimas campañas del Cacique, quien había terminado su contrato en diciembre del 2024.

El Indio tenía la intención de partir al extranjero, pero hasta el momento no recibió ninguna oferta que lo convenciera, incluso se cayó una opción en el León de México.

Esta ha sido una de las teleseries más polémicas del mercado de fichajes, ya que el iquiqueño incluso se despidió de los hinchas albos a través de una publicación en Instagran en medio de sus vacaciones.

Brayan Cortés fue fundamental en Colo Colo para la obtención del Campeonato Nacional y Supercopa 2024. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Pero en el regreso a los entrenamientos e inicio de la pretemporada, el entrenador Jorge Almirón fue claro en pedir a la dirigencia que él deseaba contar con Cortés para este 2025, nada más que el año del centenario.

Desde luego las partes se acercaron y ayer en reunión de directorio extraordinaria aprobaron una nueva oferta para el jugador de 29 años, quien firmará su renovación en las próximas horas por dos años.

El millonario ofrecimiento que Brayan Cortés rechazó en su momento

Pero anoche en el programa Media Punta, el exfutbolista y comentarista Marcelo Vega, dio a conocer el primer y gran ofrecimiento que le hicieron en Macul a Cortés cuando terminó la temporada 2024.

Aquella oferta el arquero de la Selección Chilena la rechazó y ahora el nuevo monto sería menor.

“Yo lo que tengo claro y me lo contaron de buena fuente, es que le habían ofrecido la primera vez para que no se fuera, cuatro años y con un sueldo maravilloso de 60 millones. Y él decidió no seguir y buscar otros rumbos, porque tenía otros sueños”, expuso el ex Colo Colo.

“Y el que le habló le dijo ‘oye pero cuatro años entre ir a jugar uno afuera’, porque no te van a hacer cuatro años en Argentina. Y México no le gustó, dice que no le gusta ir a jugar a México. Quería Argentina, ir a un equipo grande“, completó el Toby Vega.