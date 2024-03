Jorge Almirón mostró su primer golpe de autoridad en la clasificación de Colo Colo a la Fase 3 de Copa Libertadores de América, donde igualó sin goles ante Godoy Cruz de Mendoza en un trabajado partido disputado en el Estadio Monumental.

En el minuto 68, hizo ingresar al campo de juego a Jeyson Rojas. El formado en la cantera de los albos, eso sí, sólo duraría 22 minutos en cancha ya que en el 90 fue reemplazado por Emiliano Amor para ordenar la defensa y asegurar el resultado.

Marcelo ‘Toby’ Vega, ex jugador de fútbol y del Cacique, hizo eco de esta acción de Almirón en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El ex seleccionado nacional le dio la venia al DT y criticó a Rojas por no cumplir la labor que le fue designada.

Jeyson Rojas duró 22 minutos en cancha ante Godoy Cruz. | Foto: Photosport

“Lo de Rojas es importante porque hay una jugada en donde lo reta (Almirón), porque había entrado recién y venía caminando. Casi se mete a la cancha para decirle ‘marca acá’ y se desesperó”, dijo Vega.

El Toby cree que fue en ese momento en que el ex entrenador de Boca Juniors decidió en su mente sacar al jugador formado en las inferiores de Colo Colo: “Dentro de la calentura él piensa ‘no, Amor para dentro, saco a Jeyson y me refugio’”, complementó.

En el cierre, Vega aporta más pimienta al debate que se generó con el cambio de Jeyson Rojas: “Yo creo que lo ve mal, lo reta porque venía caminando y él necesitaba que marcara. Si no es puntero, lo puso ahí para que no pasara Galdames”, remató.

La semana del terror que tendrá Colo Colo

El Cacique recibirá la visita de Huachipato por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2024 este domingo, el miércoles visita a Sportivo Trinidense por Copa Libertadores y el domingo 10 de marzo hará de local ante Universidad de Chile por el Superclásico del fútbol chileno.