Arturo Vidal es uno de los ídolos máximos del fútbol chileno y también es un ídolo de Colo Colo ahora más que nunca con su vuelta al Cacique.

Varios jugadores que ahora serán sus compañeros en el Cacique han reconocido su admiración por Vidal entre ellos Carlos Palacios y el delantero Darío Lezcano.

Arturo Vidal sabe la calidad que él tiene gracias a su nivel y deseo de superación tras ir a Europa. El King quiere ser un ídolo, referente, ejemplo de valor por su hidalguía y crack del plantel actual.

“Ahora tienen que ver la parte linda que es más allá de la que sale en los partidos. Ahora van a conocer el día y espero que les guste más mi estilo y que realmente sea aún más ídolo para ellos”, reconoció Vidal.

Arturo Vidal es el ídolo de hinchas y jugadores de Colo Colo (Photosport)

Vidal tiene claro que su recorrido en clubes poderosos del mundo con Juventus, Barcelona y Bayern Münich le dan un pedigree mejor a su currículum. El King sólo intenta mantenerse lo más humilde posible.

“Muchos jugadores lo han dicho. Trato de sentirme orgulloso y no sentirme ídolo porque ellos lo dicen, trato de que ellos me conozcan en el día a día, que vean como me preparo para que lo puedan imitar”, agregó el King.

¿Qué busca demostrar Arturo Vidal con sus nuevos compañeros en Colo Colo?

El King Vidal tiene claro que en Colo Colo vivirá una etapa importante para él como futbolista y sabe que tiene mucho linaje que demostrar.

Para los que idolatran, Vidal tiene claro que busca ser una especie de guía para ellos y, sobre todo, para aportarle un granito de arena al fútbol chileno.

“En ese sentido, me gusta demostrar por qué me fue tan bien fuera y que ellos también lo pueden hacer y lograr. Sí, siento mucha felicidad cuando la gente lo dice. Me siento orgulloso de todo lo que hecho y ahora que somos compañeros, me tienen que ver como uno más”, expresó.