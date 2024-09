El campeón del mundo argentino no se olvidó del trato que le ha dado el mediocampista de Colo Colo a su amigo.

Pese a que Arturo Vidal no cumplió con todo lo que prometió antes del partido entre River Plate y Colo Colo, el mediocampista nacional no se achicó pese a la eliminación y siguió haciendo gala de su particular forma de provocar.

Como era de esperar, toda esa actividad previa le iba a traer consecuencias, por eso no causó extrañeza que el campeón del mundo con Argentina, Óscar Ruggeri, esperara con ansias la caída del volante para caerle con todo.

El Cabezón le dio con todo a Vidal y aprovechó de pasarle la cuenta por las acciones del colocolino en contra del entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca.

Todo comenzó con las declaraciones del King, afirmando que el entrenador de River Plate le tuvo miedo a Colo Colo.

“Que le diga a Gallardo que le tiene miedo es mucho. Ya la otra vez le tiró a mi amigo el Flaco (Gareca) una pelotudez”, aseguró el hoy comentarista de ESPN.

Ruggeri le pasó la cuenta a Vidal por su amigo Ricardo Gareca

Ruggeri se puso bélico y le tiro munición pesada. “A ver, Vidal, Chile hace dos mundiales que no va. En el mejor momento de Vidal quedaron afuera, Vidalcito. Tenías ocho años menos y quedaron afuera. Y ahora le tira a mi amigo… es un caramelito”.

Para el final, pasaron imágenes del momento en que Arturo Vidal se retira de la cancha haciéndole gestos a los hinchas de River Plate. “Pero eso que llora… ¿Quién llora?”, cerró un molesto Cabezón.