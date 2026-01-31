Este sábado Colo Colo sumó una nueva decepción en su debut por la Liga de Primera 2026, donde el Cacique perdió por 3-1 en su visita a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Los dirigidos por Fernando Ortiz dejaron una muy mala imagen en la Quinta Región frente al equipo que se ha convertido en su bestia negra desde la temporada pasada. Esto porque los albos nunca han podido imponerse ante los tomateros.

Terminado el partido en Playa Ancha, un grupo de hinchas colocolinos esperaron al plantel en la parte superior a la entrada del túnel para encararlos, donde primero apuntaron contra el cuerpo técnico. “Se van en pura pizarra”, se escucha en el registro que se ha viralizado en redes sociales.

Luego, atacaron a quienes fueron suplentes, que emprendían rumbo al camarín: “Jueguen de corazón loco, están en Colo Colo”.

Pero el momento más tenso se vivió cuando aparecieron los jugadores que terminaron en cancha, liderados por el capitán Fernando De Paul. En aquel instante, todos los insultos se dirigieron a Arturo Vidal.

“Pónele corazón”, le gritaron al King, quien encaró a los fanáticos albos y los apuntó mientras entraba en el túnel.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis